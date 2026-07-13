Registro de aspirantes a candidaturas del PAN cierra el 21 de julio; vendrán mesas de diálogo y revisión de perfiles después de esa fecha

La dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, informó que el 21 de julio cierra el registro de aspirantes a candidaturas del Partido Acción Nacional y que a partir de esa fecha, comenzarán a realizarse las mesas de diálogo y la revisión de perfiles.

“Recordar que sigue abierta la plataforma, esta cierra hasta el 21 de este mes, en tanto no se ha entregado información por parte del Comité Ejecutivo Nacional, justamente pues cuidando que esa información se dé a conocer posterior al cierre de la plataforma”, informó Álvarez Hernández.

La dirigente panista añadió que después dejar la plataforma cierre, “ya nos vamos a sentar y vamos a revisar los perfiles, vamos a llamar a las mesas de diálogo. Porque no existe solamente la mesa de la capital, hay mesas en todos los municipios, y de hecho tenemos una mesa estratégica en donde revisamos los avances y lo que tenemos que hacer en cada uno de los municipios”.

De esta manera, Daniela Álvarez reiteró que “estamos a la espera de la información que nos proporcione el Comité Ejecutivo Nacional posterior al cierre de la plataforma, que es el 21 de este mes”.