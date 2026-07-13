Surge un caso sospechoso de gusano barrenador en Parral, analizarán muestra: Desarrollo Rural

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que, ante la detección de un posible caso de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en un becerro en la entidad, se mantienen activos los protocolos sanitarios y se han reforzado las acciones de prevención, vigilancia e inspección en todo el territorio estatal.

La dependencia detalló que, hasta el momento, la situación se trata únicamente de una sospecha.

La muestra correspondiente fue enviada para su análisis a la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas (CPA), organismo técnico binacional especializado en este tipo de diagnósticos.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), como autoridad sanitaria federal, será la única instancia facultada para confirmar o descartar oficialmente el caso. Cualquier información oficial será dada a conocer a través de sus canales institucionales.

De manera preventiva y mientras se obtiene el resultado del análisis, la SDR, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Chihuahua y la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, mantiene y fortalece el blindaje sanitario en el estado.

Lo anterior, mediante la operación de puntos de inspección, revisión del tránsito de ganado, binomios caninos, brigadas de capacitación, vigilancia epidemiológica y la difusión permanente de medidas preventivas entre las y los productores.

Además, se refuerzan las labores de concientización para promover la inspección constante de los ejemplares, el reporte inmediato de cualquier lesión sospechosa y la aplicación oportuna de los protocolos establecidos por las autoridades correspondientes.

Chihuahua mantiene las medidas sanitarias establecidas por la autoridad federal y, si bien ninguna entidad está exenta del riesgo de ingreso de la mosca portadora del GBG, la entidad continúa con el refuerzo de las estrategias para proteger su patrimonio pecuario y preservar el estatus sanitario que distingue a la ganadería chihuahuense.

La participación de las y los productores continúa como un eje fundamental; el reporte oportuno de cualquier caso sospechoso permite una atención inmediata y contribuye a fortalecer los esfuerzos de contención y control que se desarrollan.

La SDR está en comunicación permanente con Senasica y con las organizaciones del sector pecuario, y refrenda su compromiso de actuar con responsabilidad, transparencia y apego a la normatividad federal para salvaguardar la sanidad animal y la actividad ganadera en el territorio estatal.