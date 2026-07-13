Confrontación no ayuda, nos urge un hospital del IMSS: Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que no se debe de dar paso a la confrontación ante un proyecto tan necesario como lo es el nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), asimismo asegura que este es un proyecto que ha unido al sector empresarial por lo que representa en competitividad y desarrollo.

“Creo que lo que se ha dicho de que la confrontación, no abona en el proyecto es cierto, creo que hay que buscar el dialogo entiendo las preocupaciones de la gente y tenemos que empujar todos los empresarios por la necesidad que existe en la ciudad”, comentó

El líder del comercio formal comentó que seguirá la lucha para que se aterrice el proyecto con el fin de que ninguna cosa externa dañe el proyecto, pues reconoce el trabajo que ha hecho el delegado del IMSS Chihuahua Julio Mercado por el nuevo hospital.

“Como dijo el presidente del CCE, hay dos opciones y de esas tiene que haber una y ojalá fueran las dos opciones, pero con que se logre uno sería una gran ventaja”, comentó.

Este nuevo hospital representará 250 camas, en Chihuahua se requieren 800 camas, tan solo en los registros de colaboradores del IMSS existen 900 mil registros y el hospital actual solo cuenta con 130 camas aproximadamente.