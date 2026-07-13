Pide Bonilla al Gobierno Federal dejar de postergar un nuevo hospital del IMSS para Chihuahua

El mandatario capitalino Marco Bonilla, cuestionó la visita del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, al Hospital Morelos, al considerar que se ocultaron las verdaderas condiciones en las que opera el nosocomio y que la gira fue una “simulación”, al no incluir a representantes de los gobiernos estatal y municipal.

Reconoce labor del personal del IMSS

Bonilla dejó en claro que sus señalamientos no están dirigidos al personal médico, de enfermería, camilleros, administrativos o de intendencia, sino a la falta de recursos destinados por el Gobierno Federal al sistema de salud.

Afirmó que los trabajadores del IMSS son quienes enfrentan diariamente las carencias de medicamentos, insumos, cirugías y traslados programados, además de soportar el reclamo de los derechohabientes.

“Mi total respeto, agradecimiento y aprecio para médicos, enfermeras, camilleros y todo el personal. Son ellos quienes trabajan con las uñas y quienes pagan los platos rotos por la falta de presupuesto federal”, expresó.

Señala que ocultaron la realidad del Hospital Morelos

El edil lamentó que durante la visita del titular del IMSS se hayan mostrado únicamente aspectos favorables del Hospital Morelos, sin reconocer las deficiencias que, dijo, enfrentan diariamente pacientes y trabajadores.

Recordó que el hospital tiene más de 70 años de antigüedad y actualmente atiende una población hasta cuatro veces mayor a la que fue proyectada cuando inició operaciones.

“Es muy lamentable que hayan tratado de disfrazar las condiciones reales en las que se encuentra el Hospital Morelos”, sostuvo.

Rechaza postura de que no se necesita un nuevo hospital

Marco Bonilla criticó la declaración de Zoé Robledo respecto a que no sería necesario construir un nuevo hospital del IMSS y que bastaría con rehabilitar la infraestructura existente.

El alcalde aseguró que Chihuahua requiere urgentemente un nuevo hospital, al considerar insuficiente la capacidad instalada para atender la demanda actual.

“Hace mucha falta un hospital del IMSS y por eso le exigimos al Gobierno Federal que le cumpla a las y los chihuahuenses”, enfatizó.

Añadió que una nueva unidad médica no solo beneficiaría a la capital, sino que brindaría atención a habitantes de al menos 50 municipios del estado.

Pide al Gobierno Federal invertir en Chihuahua

Bonilla hizo un llamado a la Federación para destinar recursos a la construcción del hospital sin considerar intereses políticos.

Indicó que trabajadores, derechohabientes y empresarios cumplen durante años con el pago de sus cuotas al IMSS, por lo que consideró justo que esos recursos se traduzcan en infraestructura médica de calidad para Chihuahua.

“Que no piense en colores ni en quién gobierna la capital; que piense en la gente que tanto lo necesita”, manifestó.

Califica la visita como una simulación

Finalmente, el presidente municipal consideró que la gira de Zoé Robledo tuvo un carácter de simulación, al no convocar a autoridades estatales ni municipales para conocer de primera mano las problemáticas que enfrentan los derechohabientes.

Señaló que, de haberse tratado de una visita abierta al diálogo, se habría invitado a representantes de ambos niveles de gobierno para exponer las necesidades del sistema de salud en la capital.

“Ojalá vuelva a programar una visita, pero ahora sí se nos incluya para decirle lo que la gente nos expresa todos los días en su desesperación”