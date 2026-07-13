Convocan a artistas para crear un corredor de murales sobre pueblos originarios

Con la convocatoria “Raíces que Habitan la Ciudad”, seleccionarán 15 proyectos quienes recibirán un estímulo de 15 mil pesos y materiales para la realización de sus obras

El Gobierno Municipal, presentó la convocatoria “Raíces que Habitan la Ciudad”, una iniciativa que busca fortalecer la creación artística en el espacio público y reconocer la riqueza cultural de los pueblos originarios mediante la realización de 15 murales en Chihuahua Capital.

La convocatoria es impulsada por el Instituto de Cultura del Municipio en colaboración con Distrito Uno, Fomento y Desarrollo Artesanal de Chihuahua y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, como un esfuerzo conjunto para generar espacios de expresión artística que promuevan el diálogo intercultural, la inclusión y el reconocimiento de la identidad de los pueblos originarios del estado.

La directora del Instituto de Cultura del Municipio, Fernanda Bencomo, destacó que esta convocatoria representa mucho más que un proyecto artístico, al convertirse en una herramienta para acercar a la ciudadanía a la historia, memoria y saberes de los pueblos originarios.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, artistas visuales, muralistas, colectivos y agrupaciones artísticas del municipio de Chihuahua. Serán seleccionadas 15 propuestas, cuyos autores recibirán un estímulo económico de 15 mil pesos, además de los materiales necesarios para la elaboración de cada mural, proporcionados por Distrito Uno conforme al proyecto presentado.

Las obras deberán abordar temas relacionados con la historia, memoria, lenguas, cosmovisiones, espiritualidades, mujeres indígenas, saberes tradicionales, identidad, resistencia y diversidad cultural de los pueblos Rarámuri, Ódami, Pima, Guarijó y N’dee (Apache).

Los murales serán realizados en las instalaciones de Distrito Uno, conformando un corredor artístico permanente que permitirá acercar estas expresiones culturales a miles de personas.

El registro permanecerá abierto del 13 de julio al 17 de agosto de 2026, hasta las 12:00 horas, y deberá realizarse exclusivamente en línea mediante el formulario oficial de la convocatoria.

Posteriormente, un comité de selección evaluará las propuestas con base en criterios de calidad artística, creatividad, originalidad, apego a la temática y pertinencia social y cultural. Los murales se desarrollarán del 7 al 11 de septiembre de 2026. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en la siguiente liga: bit.ly/raicesconvo.