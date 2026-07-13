Brinda MediChihuahua 4.4 millones de atenciones médicas gratuitas

– _Más de 824 mil ciudadanas y ciudadanos se han beneficiado con el programa_

La Secretaría de Salud informó que desde su lanzamiento el 3 de febrero del 2024 y hasta la primera mitad del 2026, a través de MediChihuahua se han brindado 4 millones 418 mil 70 atenciones médicas en las diferentes unidades y centros hospitalarios de la entidad.

Dicha cifra corresponde a un total de 824 mil 487 personas que no contaban con algún servicio médico y hoy se benefician con una cobertura de salud universal.

A la fecha se han expedido 600 mil 789 credenciales de MediChihuahua, lo que ha permitido el acceso a consultas médicas, atención especializada, hospitalización, cirugías, estudios de laboratorio y gabinete, medicamentos, urgencias, atención materno infantil, vacunación, servicios de salud mental, nutrición, odontología y rehabilitación, entre otros servicios.

Como parte de la estrategia impulsada por la gobernadora Maru Campos para fortalecer la red estatal de salud, el sistema garantiza el acceso oportuno, digno y gratuito en los 67 municipios.

Esto con el objetivo de que ninguna persona se quede sin recibir atención médica por falta de afiliación o recursos.

La dependencia invita a la población que aún no cuenta con servicio médico a tramitar gratuitamente su credencial de MediChihuahua en el centro de salud más cercano, a fin de incorporarse y acceder a los beneficios del programa.