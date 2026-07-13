Sin contemplar propuesta de Fiscalía autónoma, señala Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que no tiene previsto proponer ante el Congreso del Estado una reforma para dotar de autonomía a la Fiscalía General del Estado (FGE).

“No la tenemos contemplada, pero si hay alguna sugerencia, bienvenida”.

Asimismo, reiteró está en análisis de los perfiles que enviará como terna para la elección de un nuevo o nueva titular de la dependencia, tras la renuncia de César Jáuregui Moreno.

Actualmente la Fiscalía General tiene como encargado de la oficina a Francisco Sáenz Soto, quien anteriormente se desempeñaba como vicefiscal.