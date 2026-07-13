Morena no va a detener el desarrollo de la capital; vamos por los 22 votos necesarios para aprobar el financiamiento de Poniente 5: Alfredo Chávez

Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, confirmó el respaldo de su bancada al financiamiento de la vialidad Poniente 5 y al alcalde Marco Bonilla, al considerar que la obra es necesaria para atender los problemas de movilidad y la saturación vial que enfrenta el Periférico de la Juventud.

El coordinador legislativo señaló que iniciará el diálogo con las demás fracciones parlamentarias para construir la mayoría requerida y llevar el proyecto a votación durante un periodo extraordinario. “Con Morena o sin Morena vamos a intentar sacar este proyecto adelante”, expresó Chávez, quien anticipó que se requieren 22 votos para autorizar el financiamiento.

El legislador afirmó que la obra busca mejorar los desplazamientos en la ciudad y reducir la presión vehicular sobre una de sus principales vialidades. También cuestionó que Morena se mantenga cerrado al diálogo, formule señalamientos sin presentar soluciones y guarde silencio después de recibir respuesta a sus dudas.

Chávez sostuvo que las diferencias políticas no deben frenar proyectos necesarios para Chihuahua y reiteró que el Grupo Parlamentario del PAN trabajará para sacar adelante la autorización legislativa. Añadió que el Congreso debe revisar la propuesta, construir acuerdos y resolver con base en las necesidades de movilidad de la capital.