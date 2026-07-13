Clausura Gobernación Estatal 16 establecimientos durante la última semana

Personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 300 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, durante la semana del 6 al 12 de julio.

Estas acciones dieron como resultado un total de 16 clausuras: nueve en Chihuahua, cinco en Ciudad Juárez, una en Aldama y una en Ascensión.

El objetivo de estas revisiones es asegurar el cumplimiento de la ley.

El Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de establecimientos que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad vigente a fin de evitar sanciones.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

-Evento “Epic Sunsets” por operar sin permiso

-Licorería “Modelorama 192” por falta de revalidación anual

-Licorería “Primavera” por operar fuera de horario

-Licorería “La Calabaza” por venta de bebidas alcohólicas a menores de edad

-Tienda de abarrotes “Súper Six Chabito” por operar fuera de horario

-Tienda de abarrotes “Ávila” por violación de giro

-Tienda de abarrotes “Modelorama” por hacer caso omiso a acta anterior

-Tienda de abarrotes “ Alex” por no contar con revalidación anual

-Licorería “Churche´s” por hacer caso omiso a acta anterior

Aldama:

-Centro recreativo “Los Delfines” por operar sin permiso

Ascensión:

-Tienda de abarrotes “Súoer Come N Go Expreso Súper” por violación de giro

Juárez:

-Establecimiento “Plan B Spa Sauna y Baños” por operar sin permiso

-Salón de eventos “Jardín Santa Fé” por operar sin permiso

-Salón de eventos “Terraza sin denominación “ por operar sin permiso

-Tienda de abarrotes “Six Abarrotes 3 Hermanos” por violación de giro

-Salón de eventos “Montenegro Eventos” por operar sin permiso