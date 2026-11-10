Registra SSPE 230 accidentes viales durante la primera semana de noviembre

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución luego de que, del 2 al 8 de noviembre se registraron 230 accidentes viales en la entidad, con un saldo de 54 personas lesionadas. Durante el fin de semana, del 6 al 8 de noviembre, se contabilizaron 107 percances, en los que 28 personas resultaron lesionadas.

Ante estas cifras, la SSPE hace un llamado a la ciudadanía para conducir con responsabilidad y tomar precauciones adicionales durante la temporada de lluvias, pues como es sabido el pavimento mojado y los daños ocasionados por las precipitaciones pueden incrementar el riesgo de accidentes.

Además, durante el fin de semana se registraron 28 personas remitidas por conducir en estado de ebriedad, una conducta que representa un riesgo para quienes transitan por las calles y carreteras del estado.

Por tanto, en las recomendaciones generales para prevenir percances se destaca: evitar conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias que alteren los sentidos; respetar los límites de velocidad y los señalamientos viales; mantener una distancia segura entre vehículos, evitar el uso del teléfono celular y otras distracciones al volante.

Así mismo, utilizar siempre el cinturón de seguridad, revisar periódicamente las condiciones de los frenos, neumáticos, luces y limpiaparabrisas, así como las condiciones mecánicas y eléctricas de los vehículos.

En caso de registrase precipitaciones se recomienda no cruzar calles o vialidades inundadas y si la lluvia reduce considerablemente la visibilidad, buscar un lugar seguro para detenerse.

Es importante señalar que durante la primera semana de noviembre, a pesar del incremento de accidentes, se registró un saldo blanco sin víctimas que lamentar, por ello se exhorta a la ciudadanía a llevar a cabo las previsiones correspondientes y evitar un hecho lamentable.

La SSPE reitera el llamado a conducir con precaución, especialmente después de las precipitaciones, cuando pueden presentarse afectaciones en el pavimento que dificultan la circulación.