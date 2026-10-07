Registra Municipio avance del 70 por ciento de pavimentación en calle Río Nilo

Se atienden más de 2 mil metros cuadrados

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, registra un avance superior al 70 por ciento en la pavimentación de un tramo de la calle Río Nilo, en la colonia Agrícola Francisco Villa, proyecto ganador del Presupuesto Participativo 2026 en el Distrito 18.

Como parte del desarrollo de la obra, actualmente se lleva a cabo el colado de losas de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, correspondientes a la pavimentación de este tramo. Asimismo, se trabaja en la conformación de las guarniciones. En total, el proyecto contempla la atención de más de 2 mil metros cuadrados.

Las labores continuarán durante los próximos días, por lo que se invita a la ciudadanía a circular con precaución por la zona de trabajos, con el fin de salvaguardar la integridad de trabajadores, peatones y conductores.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mejorar las condiciones de movilidad en las colonias de Chihuahua Capital, mediante obras que contribuyen a que las familias cuenten con vialidades más seguras y puedan trasladarse de manera ágil hacia sus destinos.