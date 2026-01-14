Registra CEPC heladas en gran parte del estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante las últimas horas, se registraron heladas en gran parte del territorio chihuahuense, principalmente en las zonas serranas y norte del estado.

Los valores más bajos se reportaron en localidades como El Vergel, municipio de Balleza; Majalca, en Chihuahua; San Juanito, en Bocoyna, así como en las cabeceras municipales de Temósachic, Guachochi y Janos, con temperaturas entre los -9.2 y -5 grados centígrados (°C).

Hubo lluvias ligeras en Majalca y El Vergel, con 9.8 milímetros (mm), y Guachochi con 0.2 mm.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 28 y la masa de aire que lo impulsa, favorecerá esta tarde un ambiente de fresco a templado.

En la Sierra Tarahumara serrana se esperan condiciones de frío intenso con heladas. Habrá viento con intensidad de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas que pueden superar los 45 km/h en Juárez, Ahumada y Ascensión.

En Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Buenaventura, Temósachic, Guerrero, Maguarichi, Bocoyna, Guachochi, Balleza, Saucillo, Camargo, La Cruz, Coyame y Manuel Benavides, las rachas serán de 35 km/h.

Este jueves la masa de aire polar que impulsa al frente frío número 28 sobre el norte, noreste y centro del país, en interacción con las corrientes en chorro subtropical y polar, favorecerá un ambiente muy frío por la mañana y templado por la tarde.

En la zona serrana se prevén heladas y temperaturas muy frías, con cielo mayormente despejado y habrá rachas de viento que podrían superar los 35 km/h en Balleza y Jiménez. No hay pronóstico de lluvias para la entidad.

– Temperaturas máximas para esta tarde: 16°C en Chihuahua, 17°C en Juárez, 18°C en Janos, 15°C en Madera, 17°C en Temósachic, 14°C en Cuauhtémoc, 19°C en Ojinaga, 19°C en Delicias, 19°C en Camargo, 18°C en Jiménez, 16°C en Parral, 14°C en Creel, 30°C en Chínipas, 14°C en Guachochi y 13°C en El Vergel
– Temperaturas máximas y mínimas para el jueves: Chihuahua 19/2°C, Juárez 18/2°C, Janos 19/-3°C, Madera 16/-4°C, Temósachic 18/-6°C, Cuauhtémoc 15/-4°C, Ojinaga 19/2°C, Delicias 19/2°C, Camargo 18/2°C, Jiménez 17/2°C, Parral 18/1°C, Creel 15/-6°C, Chínipas 30/11°C, Guachochi 16/-6°C y El Vergel 15/-8°C

