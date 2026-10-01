Registra avance del 50% en construcción del Centro Integral de Medio Ambiente y Protección Animal

Este espacio podrá atender hasta mil 200 animales de compañía al mes

La Dirección de Obras Públicas y la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, registran un avance del 50 por ciento en la construcción del Centro Integral, obra que permitirá fortalecer la atención que brinda a los animales de compañía y contar con espacios especializados para cada etapa de su cuidado y recuperación.

Actualmente las cuadrillas trabajan en los detalles de la losa, así como en el enjarre de la fachada, instalaciones eléctricas e hidráulicas, conformación de la banqueta perimetral, revisión de medidas de las ventanas, así como la creación de las rejas que tendrán las mismas en el taller de herrería

Para la Coordinación, este centro representa un paso importante para ampliar la capacidad de respuesta: contará con consultorios veterinarios, esterilización, vacunación, laboratorio y rayos X, además de áreas para el resguardo, recuperación y adopción de perros y gatos.

En este espacio también se concentrarán las oficinas de la Coordinación y un centro permanente de adopciones, lo que permitirá integrar en un mismo complejo distintos servicios y procesos de protección animal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal tendrá la capacidad para atender hasta mil 200 animales al mes, con una infraestructura diseñada para ampliar la atención que reciben las familias y sus animalitos en Chihuahua capital.