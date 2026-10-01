Reconoce alcaldesa Miriam Soto el trabajo de Jesús Carrillo al frente de Desarrollo Humano

La presidenta municipal de Meoqui, Miriam Soto, reconoció el trabajo encabezado por el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo, por acelerar la coordinación para llevar beneficios a los sectores más vulnerables de la región.

“A dos meses de su llegada como secretario, hemos podido lograr cosas muy importantes porque llegó como un torbellino y se notaron desde el inicio las ganas de trabajar”, resaltó la alcaldesa.

Señaló que, como muestra de esa disposición de Carrillo, se logró en un tiempo récord la consolidación de un nuevo comedor comunitario de NutriChihuahua, que fue inaugurado en la colonia Unidad para brindar atención a familias vulnerables.

Miriam Soto agradeció al secretario Jesús Carrillo haberle dado un giro positivo a la dependencia estatal y visitar el municipio en repetidas ocasiones para conocer de primera mano las necesidades de la región.

“Y no solo es el comedor, es el arranque del programa de ocupación temporal que permitirá hacer trabajos de mejora y limpieza en la cabecera y secciónales, y que es una de las acciones más esperadas por un sector de la población”, concluyó.