PAN se va a la yugular de Morena en pleno IEE; no permitiremos que entre el “narcopartido”

En su intervención en la instalación del Consejo del Proceso Electoral del Instituto Estatal Electoral (IEE) la representante del Partido Acción Nacional (PAN) Mariana de Lachica dio a conocer que su partido no estará dejando paso a políticos ligados con el crimen organizado.

Señaló que Chihuahua ha sido icono de la democracia y tiene récord en la participación ciudadana y en 2027 se reafirmará este resultado, destacando que no se permitirá el ingreso de Morena en Chihuahua.

En este sentido destacó que Morena ha sido el partido señalado de vínculos con narcotraficantes, así como el responsable de miles de desapariciones en México.

Puntualizó al IEE que se requiere seguridad en la zona serrana para las elecciones pues es el foco rojo del próximo proceso.