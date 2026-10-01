Gobierno del Estado se cree dueño de Chihuahua: Morena ante consejo del IEE

Félix Fernando Chacón Corral representante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) contestó ante las acusaciones del Partido Acción Nacional (PAN) al señalar que no entrará al estado en las próximas elecciones, destacando que el estado no es del Gobierno del Estado.

“En Chihuahua hay un clima de autoritarismo, hemos denunciado intimidaciones en protestas y bloqueos actos de violencia, vaya hasta ganan zanjas y espectaculares en la ciudad en donde el mensaje es claro, Chihuahua tiene dueño y no es el gobierno del estado o el PAN, es el pueblo”, comentó.

Asegura que estarán atentos al proceso electoral para evitar que se llegue a tener un fraude electoral.

“Genaro García Luna fue declarado culpable de tener vínculos con el narcotrafico esto en el tiempo de Felipe Calderon por eso rechazamos que se de una campaña de miedo calificando como Narcopartido no aceptamos esta historia”, señaló.