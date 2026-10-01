Reconocen 200 años de historia impresa en Chihuahua

En el marco de la conmemoración de los 200 años de historia impresa en Chihuahua, el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, encabezó una ceremonia de reconocimiento a trabajadores, impresores y empresarios que, con su trayectoria y aportaciones, han contribuido al desarrollo de la industria gráfica en el estado.

Durante el evento, se rindió homenaje a quienes han dedicado décadas de su vida a Talleres Gráficos, así como a personalidades que han dejado huella en la evolución y el fortalecimiento de este sector.

Se distinguió a 11 trabajadores de Talleres Gráficos, con antigüedades que van de los 24 a los 30 años de servicio. Entre ellos, destacó Antonia Marcelina García García, por sus tres décadas de labor.

Asimismo, se entregaron reconocimientos a impresores como Antonio Abdo Rohana, Antonio Terrazas Botas, Kent Newberry Tayloer, Rafael Sandoval Aguirre, Rafael Ochoa, Lorenzo Salcido y Servando Urueta, por sus aportaciones.

De igual manera, se reconoció a los empresarios Edibray Gómez Gallegos, Marco Alanís y César Monárrez, por su participación y contribución al crecimiento de esta industria.

Durante su mensaje, Granillo Vázquez destacó que los 200 años de historia impresa representan no solo el legado de una actividad fundamental para la comunicación, sino también el esfuerzo de generaciones que han contribuido a construir la identidad y el desarrollo de Chihuahua.