Inauguran en Filosofía Diplomado de Paz para comunidades serranas de 26 municipios

Este 30 de septiembre se inició el Diplomado en Educación para la Paz y la Comunidad, organizado entre la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, la Coordinación en Chihuahua del Consejo Nacional de Fomento Educativo y la Coordinación Ejecutiva del Diálogo Nacional para la Paz.

Con asistencia de más de 150 participantes de 26 municipios del estado de Chihuahua, donde destacan en mayor número figuras educativas de Conafe en Guachochi, Urique, Morelos, Uruachi, Guerrero, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc.

En el evento inaugural a distancia, se mencionó que en esa zona de la Sierra Tarahumara se dan casos de violencia, provocada principalmente por el crimen organizado, rezago educativo, desplazamientos y desapariciones.

El objetivo de este diplomado es fortalecer las capacidades de las figuras educativas de Conafe que trabajan en territorio para diseñar, implementar y evaluar prácticas educativas comunitarias orientadas a la construcción de paz, articulando enfoques filosóficos, pedagógicos y socioemocionales que favorezcan el diálogo, la convivencia, la participación y la resolución pacífica de conflictos.

Está dirigido principalmente a figuras educativas del CONAFE que desarrollan su labor en comunidades rurales, indígenas y urbano-marginales del estado de Chihuahua, especialmente en la Sierra Tarahumara y regiones de difícil acceso.

Este diplomado se desarrollará en modalidad virtual con una dinámica asincrónica debido a las largas distancias entre las comunidades, particularmente en zona de poblaciones rurales, indígenas y de difícil acceso. Las participantes, que son mujeres en un 99 por ciento, dispondrán de sesiones grabadas, materiales descargables, lecturas y actividades formativas que podrán realizar de manera flexible del contenido de seis módulos.

En el arranque de este proyecto estuvieron la maestra Lorenza Botello, coordinadora territorial del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), la Dra. Ana Paula Hernández, coordinadora ejecutiva del Diálogo Nacional para la Paz, la Arq. Miriam Soto, alcaldesa de Meoqui e instructora de uno de los módulos; Javier H. Contreras, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y la maestra Mónica Guevara, secretaria académica de la Facultad. El diplomado se articuló con la coordinación de la Dra. Martha Facio.

La maestra Guevara mencionó el compromiso de la Universidad para hacer llegar, desde la academia, elementos de apoyo que sirvan para la reflexión y el aprendizaje. Por su parte, el director de la Facultad de Filosofía, Javier Contreras, dijo que, después de un tiempo de planeación, este diplomado por fin inició, recordando que la Facultad de Filosofía y Letras desde hace años es sede de la Cátedra UNESCO de Comunicación para la Paz, que ya ha realizado anteriormente el diplomado Andamios para la Paz de manera presencial y que es parte del Núcleo de Paz del Diálogo Nacional para la Paz.

Por su parte, la maestra Lorenza Botello, coordinadora de Conafe, expresó el interés de dotar de estas herramientas a personal de esa dependencia que desde lejanas zonas busca formas de comunicación y liderazgos comunitarios, así como educación y construcción de paz. Cerró el evento la Dra. Ana Paula Hernández, expresando su beneplácito por este esfuerzo conjunto de Conafe y la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH.