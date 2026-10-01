No expongas tus datos camino al trabajo

Aprovechar el trayecto al trabajo para organizar el día, adelantar tareas, revisar el correo o consultar la cuenta bancaria ya forma parte de la rutina. El problema es que muchas de estas acciones se realizan en espacios concurridos, al conectarte a redes WiFi públicas o mientras cargas tus dispositivos en puntos compartidos, lo que puede exponer tus datos. Incorporar algunos hábitos de seguridad puede reducir estos riesgos sin tener que desconectarte durante el trayecto.

El WiFi público puede convertirse en una puerta de entrada

Las redes WiFi públicas en estaciones, aeropuertos o cafeterías son prácticas, pero también pueden exponer tus datos. Uno de los riesgos es el ataque de gemelo malvado, en el que un ciberdelincuente crea una red WiFi falsa que imita el nombre de una legítima para engañarte y tratar de interceptar la información que transmites al conectarte.

Si necesitas conectarte a una red WiFi pública durante tu trayecto, puedes tomar algunas precauciones:

Confirma el nombre de la red con un empleado del establecimiento antes de conectarte.

con un empleado del establecimiento antes de conectarte. Prioriza redes protegidas con contraseña en lugar de redes abiertas.

en lugar de redes abiertas. Desactiva la conexión automática a redes desconocidas.

a redes desconocidas. Evita operaciones sensibles , como acceder a tu banca en línea o introducir datos de pago.

, como acceder a tu banca en línea o introducir datos de pago. Usa tus datos móviles siempre que sea posible.

Herramientas para reforzar tu seguridad

También puedes añadir otras capas de protección a tus dispositivos:

Gestor de contraseñas. Ayuda a crear y guardar contraseñas únicas.

Ayuda a crear y guardar contraseñas únicas. Autenticación multifactor. Añade una verificación adicional al iniciar sesión.

Añade una verificación adicional al iniciar sesión. Software de seguridad. Ayuda a detectar malware y otras amenazas.

Ayuda a detectar malware y otras amenazas. VPN. Cifra el tráfico de tu conexión para que los datos que envías y recibes sean más difíciles de interceptar y leer por terceros, algo especialmente útil al conectarte a redes WiFi públicas.

Si buscas una opción para reforzar tu seguridad digital durante el trayecto, descargar una VPN gratis puede ser un buen punto de partida. Antes de elegirla, revisa sus funciones de seguridad y su política de privacidad.

Tus datos pueden quedar expuestos con solo un vistazo a tu pantalla

En el transporte público, el riesgo puede estar literalmente sentado a tu lado. El shoulder surfing consiste en observar la pantalla o el teclado de otra persona para obtener contraseñas, mensajes, datos bancarios u otra información sensible.

Para reducir este tipo de exposición:

Usa un filtro de privacidad para limitar la visión de la pantalla desde otros ángulos.

para limitar la visión de la pantalla desde otros ángulos. Evita abrir información confidencial si otras personas pueden ver claramente tu pantalla.

si otras personas pueden ver claramente tu pantalla. No introduzcas contraseñas o datos bancarios cuando alguien pueda observar lo que escribes.

cuando alguien pueda observar lo que escribes. Cuida tus conversaciones. Hablar sobre clientes, proyectos o información interna también puede revelar datos sensibles.

Hablar sobre clientes, proyectos o información interna también puede revelar datos sensibles. Reserva las tareas más delicadas para un lugar privado, especialmente si trabajas con información de tu empresa o de terceros.

Los lentes inteligentes añaden un nuevo riesgo

El shoulder surfing se ha sofisticado gracias a la popularización de los lentes inteligentes equipados con cámaras. Estos dispositivos pueden captar contraseñas, PIN u otra información visible en tu pantalla sin que te des cuenta. Para reducir el riesgo, evita consultar datos sensibles cuando otras personas puedan ver tu dispositivo.

Cuidado con los puertos USB y los dispositivos que conectas

Quedarte sin batería durante el trayecto puede hacer que cualquier puerto USB disponible parezca una buena opción para cargar tu celular. Sin embargo, conectar tu dispositivo a un puerto desconocido puede exponerte a riesgos innecesarios. Para evitarlo:

Lleva una batería externa para no depender de estaciones de carga públicas.

para no depender de estaciones de carga públicas. Usa tu propio cargador y cable y, si es posible, conéctalos directamente a una toma de corriente.

y, si es posible, conéctalos directamente a una toma de corriente. Si utilizas un equipo de trabajo, conecta únicamente dispositivos autorizados por tu empresa.

Convierte la seguridad en parte de tu rutina diaria

No necesitas dejar de usar tus dispositivos durante el trayecto. Adoptar algunos hábitos sencillos puede ayudarte a reducir la exposición:

Mantén las aplicaciones y el sistema operativo actualizados para corregir posibles vulnerabilidades.

para corregir posibles vulnerabilidades. Desactiva el Bluetooth cuando no lo necesites para limitar conexiones innecesarias.

para limitar conexiones innecesarias. Bloquea la pantalla cada vez que dejes de utilizar el dispositivo.

cada vez que dejes de utilizar el dispositivo. Mantén tu celular y tu laptop contigo y evita dejarlos desatendidos en espacios públicos.

Un trayecto más conectado también exige más precauciones

Aprovechar el camino al trabajo para adelantar tareas, consultar tus cuentas o navegar no tiene por qué poner tus datos en riesgo. Evita redes y dispositivos desconocidos, protege tu pantalla de miradas ajenas y utiliza herramientas de seguridad cuando sea necesario. Convertir estas precauciones en parte de tu rutina te permitirá seguir conectado sin exponer innecesariamente tu información personal o laboral.