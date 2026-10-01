Cruz ya trabaja en consolidar la unidad de la 4T; nosotros pondremos nuestro granito de arena: PVEM

Luego de la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de la 4T en Chihahua, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Octavio Borunda, informó que ya Pérez Cuéllar trabaja en consolidar la unidad del movimiento y de la alianza, además de que él pondrá su granito de arena para lograrlo.

“Ya esta coalición, esta alianza la está encabezando el licenciado Cruz Pérez Cuellar, quien tiene una trayectoria política conocida por todos, con una experiencia, oficio político, dos veces alcalde, senador de la República, eso nos lleva y nos motiva a que vamos a hacer un gran movimiento en Chihuahua”, recalcó Borunda Quevedo.

El líder del PVEM agregó que “es el momento en el que el licenciado Cruz Pérez Cuellar está trabajando ya en la unidad de las diferentes fuerzas políticas, estamos muy confiados en que va a hacer una extraordinaria campaña que va a lograr el triunfo electoral en el 2027”.

Respecto a lo dicho por algunos líderes del PT, quienes desconocieron el resultado de la encuesta, Octavio Borunda expresó que “invitamos al diálogo. Nosotros estaremos poniendo nuestro granito de arena buscando a todas las fuerzas políticas y a los actores políticos. Ya el proceso interno se acabó y hay que ver hacia adelante”.