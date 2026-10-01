Morena litigó en la Corte para que sus narcocandidatos no sean molestados; no vamos a claudicar: GPPAN

Acompañado de integrantes de la bancada del PAN y de los líderes del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, el coordinador del Grupo Parlamentario en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, aseguró que Morena y sus diputados locales litigaron ante la Corte para que sus narcocandidatos no sean molestados, sin embargo, recalcó que como legisladores panistas, no van a claudicar.

Así lo reiteró luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual “tumbó” la reforma a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua que blindaba las elecciones contra la injerencia del narcotráfico.

“La Corte ha convalidado el narcopacto. Qué causalidad que Morena impugnó esta medida, medida que no es contra Morena, es contra el crimen organizado. Pareciera ser que la bancada de Morena le dictó la sentencia a los ministros”, expresó Chávez Madrid.