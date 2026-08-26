Regidor de Morena se opone a que empresario Mares compre calle Bustamante

El regidor de Morena, Hugo González, expresó su rechazo a la intención de adquirir la calle Bustamante, ubicada en la colonia Santo Niño, al considerar que se trata de una vialidad que históricamente ha servido como acceso para los habitantes del sector.

De acuerdo con el edil Morenista, el empresario Leopoldo Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y propietario de la cadena AlSuper, tendría interés en comprar la vialidad, situación ante la cual Morena manifestó su desacuerdo.

González cuestionó que una calle pueda ser cerrada para beneficiar los intereses de particulares, debido a que esto modificaría las condiciones de acceso para los vecinos de la colonia.

“Estamos en desacuerdo en que se venda la calle Bustamante de la colonia Santo Niño”, declaró.

El regidor sostuvo que la decisión no debe responder a intereses empresariales por encima de las necesidades de los habitantes, y calificó como un “capricho de unos empresarios” la posibilidad de cerrar la vialidad.

“No estamos de acuerdo en que, en el capricho de unos empresarios, se cierre una calle que es un acceso a una colonia”, enfatizó.

Ante este escenario, Hugo González señaló que mantendrán una postura de oposición a la venta de la calle Bustamante y buscarán que se preserve como una vía de acceso para los vecinos de Santo Niño.