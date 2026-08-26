Falleció Tim Curry a los 80 años; es recordado por ‘The Rocky Horror Picture Show’ y ‘Eso’

Tim Curry, actor estadounidense famoso por “Eso” y “El Show de Terror de Rocky“, murió durante la noche de este martes 26 de agosto, según dio a conocer el portal TMZ este miércoles. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de muerte del histrión.

El también actor de “Mi Pobre Angelito 2” vivió con complicaciones de salud durante casi 14 años, después de que sufriera un derrame cerebral en 2012.

Los primeros reportes alrededor del fallecimiento de Tim Curry no precisan las causas exactas de su fallecimiento, ni se aclaró que su deceso tuviera que ver con los problemas de salud que padeció en los últimos años de su vida.

Fuentes policiales indicaron a TMZ que la policía acudió a su casa a las 23:23 horas del martes e informó que, hasta el momento, no se sospecha que haya habido actividad delictiva en el caso.

Cabe destacar que la salud de Tim Curry se deterioró luego de que sufriera un accidente cerebrovascular en 2012. Casi trece años después, el actor habló en público de lo ocurrido durante una proyección especial en el Academy Museum de Los Ángeles.

“Estaba recibiendo un masaje y ni siquiera noté nada al principio, pero el masajista me dijo: ‘Estoy preocupado por ti, quiero llamar a una ambulancia’. Yo le dije: ‘Qué tontería’, pero al final, fue una decisión que probablemente me salvó la vida”.

Producto del ictus, la estrella de Hollywood pasó los últimos años de vida postrado en una silla de ruedas. “Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla tan tonta. Así que no estaré cantando ni bailando muy pronto”, dijo en 2025.