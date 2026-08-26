PAN no me va a defraudar, no estoy en el partido por una candidatura: Jáuregui

César Jáuregui Moreno, aspirante a la alcaldía de Chihuahua aseguró que independientemente de cuál sea la decisión que tome Acción Nacional, su partido no lo defraudará.

Aclaró que no está en el PAN por buscar una candidatura y que con 43 años de militancia, es consciente de que las decisiones que se toman se deben asumir, gusten o no.

“Estoy en este partido porque soy un convencido absoluto de que con todas las limitaciones que puede tener como organización de ser humanos, sigue siendo sin lugar a dudas el mejor instrumento que tiene esta país”.