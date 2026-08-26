CCE y Concanaco se reúnen; sumarán esfuerzos por nuevo hospital del IMSS

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua (CCE), Leopoldo Mares Delgado se reunió con el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) Octavio de la Torre, en la cual se abordaron temas prioritarios para el sector productivo de Chihuahua.

El máximo líder del empresariado de Chihuahua, señaló a Entre Líneas que el principal objetivo de reunión es unirse para darle a Chihuahua capital el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Un tema importante del hospital del IMSS es algo que vamos a manejar internamente para sacarlo adelante, creo que, si hay muchas posibilidades, nos ofreció ayuda para el comité nacional del IMSS en la CDMX”, comentó.

Otro tema importante es la situación económica que se vive en el país, especialmente en el sector comercial pues es importante que se sumen para la competitividad y crecimiento económico ante un país que no tiene un crecimiento esperado.

Octavio de la Torre es un líder nacional del comercio y estuvo de visita ayer en la capital como parte de una gira de trabajo y realizó la firma de un convenio con el Municipio de Chihuahua en contra de la extorsión, con el propósito de sumar capacidades, fortalecer la prevención y promover una mayor coordinación entre el sector empresarial y las instituciones responsables de atender este delito.