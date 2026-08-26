“A quien ponga Morena a la gubernatura nos tiene sin cuidado, tienen mucha basura bajo la alfombra”: PRI

Ante la próxima designación de la persona que ocupará la Coordinación Estatal en Defensa de la 4T, o lo que es lo mismo, la candidatura al Gobierno de Chihuahua, el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, afirmó que a quien ponga Morena los tiene “sin cuidado”, pues “tienen mucha basura bajo la alfombra”.

“El que gane en esta jornada electoral va a ser con quien esté el PRI, y eso va a ser solos, en la coalición o en la candidatura de unidad. Es decir, a quien ponga Morena nos tiene sin cuidado, sin preocupación, porque tienen mucha basura bajo la alfombra”, declaró Alex Domínguez.

El dirigente priista argumentó que “los personajes de Morena van a caer en todo el territorio nacional, porque es un narcopartido, están vinculados con el crimen organizado, por todos estos señalamientos que tienen, entonces no nos preocupa lo que ellos vayan a resolver”.

“Reitero: la candidatura a vencer va a ser aquella en la cual se encuentre apostado el PRI, ya sea en una coalición o ya sea en una candidatura común”, recalcó el presidente estatal del Revolucionario Institucional.