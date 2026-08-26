Escucho con agrado las declaraciones de la Gobernadora respecto a futuras alianzas electorales: Alex Domínguez

Luego de que ayer la gobernadora Maru Campos declaró que el PAN no está cerrado a posibles alianzas electorales, con el objetivo de hacer frente a Morena, el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, dijo que “escuchó con agrado” las declaraciones de la jefa del Ejecutivo chihuahuense.

“En la dirigencia estatal del PRI, desde la dirigencia nacional también, consideramos que lo mejor que le puede pasar a la gobernabilidad del país es tener un frente común de la oposición para que el crimen no gobierne este país”, expresó Alex Domínguez.

El dirigente priista señaló que escuchó ayer las declaraciones de la Gobernadora, “nosotros lo hemos dicho y lo dije en la rueda de prensa de la semana pasada. Estamos abiertos al diálogo. A partir del diálogo lograr acuerdos y a partir de los acuerdos construir un triunfo electoral en el 2027. A eso está abierto el PRI”.

“Escucho con agrado las palabras de la Gobernadora y desde luego estaremos pendientes de cualquier diálogo que se pueda generar en los próximos días y meses con Acción Nacional, y así poder lograr, concretar alguna coalición una vez que el diálogo se dé, insisto, porque hasta ahorita no hay diálogo formal”, explicó Alex Domínguez.