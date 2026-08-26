Pide CCV pronta detención a “Monta Choques”; conductores en alerta

Luis Carlos Bustamante, presidente del Consejo Consultivo de Vialidad (CCV) pide a la autoridad dar con los responsables “Monta choques” que se han instalado en la ciudad, ya que en días pasados se han presentado algunos accidentes provocados con el fin de quitar dinero a los conductores.

En días pasados se volvieron virales videos en la red en donde se pudieron ver placas y rostros de los presuntos monta choques, que circulan en un vehículo blanco con placas DVU-988-B, mismas que han sido sobrepuestas.

“La denuncia de varios ciudadanos con respecto a vehículos que estaban comportándose de una manera peligrosa y agresiva para con otros vehículos, en lo que parecía ser una forma de provocar un accidente, a ese tipo de prácticas de conductores se les ha denominado monta choques. Nosotros como Consejo, hemos hecho llegar a la autoridad información de la que circula en redes sociales con las características de algunos vehículos, así como placas que han detectado ciudadanos que se han sentido provocados o intimidados por ese tipo de conductores, por lo que esperamos que a la brevedad sean detenidos y consignados”, comentó.

Así mismo hacen un llamado a los conductores a que mantengan las alertas entre este tipo de acciones y se denuncien a la autoridad de manera inmediata.

“De igual forma, consideramos que observar los límites de velocidad, estar atento al volante y evitar el uso de distractores al conducir, así como guardar debidamente la distancia con otros vehículos, permitirá reaccionar y evitar caer en la posibilidad de un incidente”, concluyó.