Aspirantes a coordinadores de la 4T sabrán asumir el resultado; saldremos fortalecidos, dice coordinador del GPMorena

Debido a que en próximos días se conocerá el resultado de la encuesta que definirá a la coordinadora o coordinador estatal en Defensa de la 4T en Chihuahua, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, afirmó que los morenistas saldrán fortalecidos de este proceso interno.

Estrada Sotelo expresó que a diferencia de lo que piensan los panistas y priistas, que asumen que saldrán divididos, eso no sucederá con Morena y sus partidos aliados.

“Yo veo que las definiciones que se tomaron ayer van avanzando, van transitando. Y espero que las que falten también. No esperamos problemas. Yo creo que tenemos muy buenos perfiles, y creo que todos los perfiles que están compitiendo tienen una gran madurez y una gran responsabilidad”, manifestó Cuauhtémoc Estrada.

Asimismo, el coordinador morenista añadió que los aspirantes “sabrán asumir el resultado de un proceso al que voluntariamente se adhirieron. Los aspirantes ya sabían a qué iban, así que vamos a salir fortalecidos”.