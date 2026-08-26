Cierre de antros es efecto de sistema económico nacional

José Jordán Orozco, director de Desarrollo Económico y Competitividad dio a conocer que ante el cierre de algunos antros en la ciudad son acciones por la baja actividad económica que hay en el país.

En este sentido señaló que el entorno nacional se debe a una baja de consumo en el sistema inflacionario importante en el que Chihuahua está por debajo del promedio nacional, pero aun así la inflación es un resultado que llega a influir hasta en la política monetaria nacional y llega a impactar en el control de gasto de los chihuahuenses.

“Hay una carente política federal de productividad esto hace que no exista suficientes incentivos para incrementar la producción hay una menor oferta, hay muchos elementos que influyen para el consumo y esto también se da en menos actividad en los giros entre ellos los antros”, comentó.

Asegura que en los antros se da un movimiento cíclico y tienen corta duración, se tienen renovaciones importantes de forma continua por lo cual se tiene que analizar de manera constante.