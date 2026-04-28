Refuerzan seguridad: despliegan a 132 mil efectivos tras capturas de ‘El Jardinero’ y ‘El Güero Conta’

Ciudad de México. Las fuerzas armadas y la Guardia Nacional han desplegado 132 mil efectivos para prevenir actos de violencia en todo el país, luego de las detenciones de Audias Flores Silva, El Jardinero, y de Julio César “N” El Güero Conta, quienes dirigían parte de las estructuras más relevantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Particularmente destaca la aprehensión de El Jardinero, quien se alistaba para buscar el liderazgo de la organización que hasta el pasado 22 febrero cuando fue detenido Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien falleció debido a las heridas que le causaron efectivos del Ejército Mexicano al enfrentarlos para evitar su captura.

En conferencia de prensa los secretarios de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), el almirante, Raymundo Pedro Morales Ángeles, de Marina (Semar), el general, Ricardo Trevilla Trejo de la Defensa Nacional (Defensa), y el general, Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, dieron a conocer detalles de las operaciones que se realizaron de manera casi simultánea en los estados de Nayarit y Jalisco, y en las que se realizaron trabajos de inteligencia durante 19 meses y en las que se contó con colaboración de agencia internacionales para las detenciones de El Jardinero y El Güero Conta.

García Harfuch explicó que “cuenta con un orden de detención provisional con fines de extradición vigente por los delitos de asociación delictuosa contra la salud y portación de armas de fuego, por el Distrito de Columbia en Estados Unidos.

“Además, aquí en México, cuenta con una orden de reaprensión por el delito de homicidio más otras investigaciones que están en curso a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR)”.

El Jardinero, dijo García Harfuch, es “un operador criminal de alta relevancia, que durante más de dos décadas consolidó una estructura regional con capacidad para coordinar la producción y trasiego de drogas, supervisar laboratorios clandestinos de metanfetamina, operar aeronaves y pistas de aterrizaje, así como controlar rutas logísticas para el movimiento de narcóticos hacia el exterior”.

En tanto, el almirante Morales Ángeles señaló que “esta acción se realizó en el marco del entendimiento vigente con el gobierno de los Estados Unidos y sus distintas agencias, es decir, siempre bienvenido el intercambio de información suscrito con estricto apego al respeto de nuestra soberanía y jurisdicción territorial. Esta operación se trató de un operativo íntegramente ejecutado por autoridades mexicanas”.

En tanto que en el caso de El Guero Conta, el secretario de la Defensa Nacional, el general Trevilla Trejo, afirmó que el trabajo de la inteligencia militar “permitió ejecutar una operación de precisión en Zapopan Jalisco, donde fue detenido César “N”, identificado como principal, operador financiero y hombre de confianza” de Audias Flores, y que era el “responsable del lavado de recursos provenientes de actividades ilícitas, recursos que eran utilizados para adquirir armamento, aeronaves, embarcaciones, ranchos y propiedades”.

Ante la peligrosidad de ambos detenidos, en operativos en los que no se tuvo ningún enfrentamiento, las autoridades pudieron en marcha acciones para prevenir actos de violencia y bloqueos en carreteras y caminos.

García Harfuch explicó que como parte de la coordinación interestatal para contener cualquier posible reacción de esta organización criminal en Jalisco, fuerzas federales estatales y municipales desplegaron cerca de 4 mil elementos en puntos identificados como zonas de riesgo zonas limítrofes, carreteras, estrategias centros penitenciarios.

Estas acciones también se realizaron en puntos considerados estratégicos como Puerto Vallarta, el corredor limítrofe con Nayarit, así como las zonas de Magdalena y San Marcos.

El almirante Morales Ángeles indicó tras las detenciones “se evitó el escalamiento a mayores acciones violentas por parte de la delincuencia organizada, y la Secretaría de Marina desplegó más de 25 mil efectivos en toda la República para evitar la violencia de la delincuencia organizada”.

El general Trevilla Trejo dijo que en cuanto a la institución a su mando, “en el estado de Jalisco. Tenemos 7 mil elementos en todo el país, y en total 107 mil efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional”.