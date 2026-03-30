Reforzar trabajo territorial y unidad, acuerdos del Consejo Político Estatal del PRI, destaca Arturo Medina

Luego de que el sábado se llevara a cabo el Consejo Político Estatal del PRI, el coordinador de la bancada del Revolucionario Institucional en el Congreso de Estado, Arturo Medina, quien participó el Consejo, destacó los acuerdos para reforzar el trabajo territorial y la unidad.

“Fortaleceremos un trabajo importante que se ha venido haciendo, además de que se reforzará el trabajo en el territorio por parte de nuestro partido”, resaltó Medina Aguirre.

El líder de la fracción parlamentaria priísta recordó que “en abril comienza el proceso para las personas que se inscribirán como defensores en el territorio de nuestro partido, en los municipios, en los distritos locales y federales”.

Asimismo, Arturo Medina confirmó que sí se registrará como “defensor”, y afirmó que lo hará “siempre en concordia y comunicación con la dirigencia estatal”.