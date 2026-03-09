Reforma Electoral va a debate; no hay esperanza de convencer a PT y PVEM: Monreal

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, admitió que no tiene la esperanza de que sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) cambien su voto en contra de la reforma electoral propuesta por la presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Ellos ya tomaron su decisión y la han hecho pública además. No tienen por qué sentirse engañados nadie, dado que ellos ya lo expresaron desde hace dos semanas. Su posición frente a este documento legislativo presentado por la presidenta de la República es una de las posibilidades”, reconoció.

En entrevista con medios de comunicación consideró que incluso, “ya no causa ninguna sorpresa”, cuándo se lleve al pleno a votación.

“Si es mañana, si es pasado, si es la semana que entra, si es en 20 días, el PT y el Verde ya adelantaron su voto y veo difícil que cambien su opinión”, expresó.

Monreal aclaró que “nosotros los vamos a respetar. No tiene ningún problema aceptar que ellos anticiparon su voto. Tanto el PT como el Verde anticiparon el voto en esta reforma en lo particular”.

“Entonces Morena no lo va a hacer, simplemente va a defender la propuesta de la presidenta y Morena ya decidió respaldarla. Respaldar la iniciativa de la presidenta y respaldarla a ella en momentos que en esta coyuntura no son fáciles para ella enfrentarlos”, prometió.

Abrió la posibilidad de que se lleve a cabo, “un debate pactado con los grupos parlamentarios, con un número determinado de oradores. Vamos a ver mañana en la Junta de Conexión Política”.

El líder de los diputados de Morena consideró que al Congreso de la Unión no le conviene que haya descalificaciones, “no solo a los aliados, sino a PAN, a PRI, a MC. Yo soy de los que piensa que el debate no nos debe de alejar”.

“El debate es para que cada uno fije sus posiciones, pero no para insultarnos, para descalificarnos, para agredirnos. Es lo que yo pienso. Entonces no solo es para los aliados, es para todos y eso se lleva a cabo en la Junta de Coordinación Política”, reiteró.

“Ah, esa se los adelanto. Es probable, quería yo, es que hay mucho trabajo. Y quería yo planteárselo a la JOCOPO para el día de mañana”, dijo.

Este martes, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Política-Electoral se reúnen por la tarde para discutir y votar la iniciativa presidencial de reforma electoral, cuyo dictamen se prevé votarlo el miércoles en el pleno.

Sobre la elección de las tres vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que habrá a partir de 4 de abril, aclaro que “primero tenemos que sacar esto”, lo de la votación de la reforma.

“Tenemos que salir de esto, de los dos eventos que son fundamentales, reforma electoral y auditoría. Es probable, lo más conveniente y lo más correcto que la próxima semana lancemos la convocatoria para renovar los tres consejeros del INE que cumplen en abril”, agregó.

El mes próximo, Claudia Zavala, Jaime Rivera y Dania Ravel, concluyen su encargo con consejeros electorales del INE.