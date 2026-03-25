Invita Manque a segundo Sabadito Emprendedor; impartirán taller gratuito de bisutería en Villas del Real

Con el objetivo de impulsar el emprendimiento y fortalecer la economía familiar en las colonias de Chihuahua Capital, la diputada federal Manque Granados invita a los vecinos de Villas del Real, y colonias aledañas, a la segunda edición del programa “Sabadito Emprendedor”, que ofrecerá una capacitación gratuita de Bisutería Artesanal.

El evento se llevará a cabo este sábado 28 de marzo, de 9:00 a 12:00 horas, en el Centro Comunitario de Villa Fantasía – Del Real, ubicado en Av. Paseo del Real 16700, y será impartido por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH).

Durante el taller, las y los asistentes aprenderán diferentes técnicas para la elaboración de joyería y bisutería artesanal, así como nociones prácticas que pueden ayudarles a convertir esta actividad en una alternativa de autoempleo o emprendimiento local.

Además del taller, el evento contará con un módulo de atención de MediChihuahua, y se brindará información de distintas dependencias gubernamentales, con el fin de que las y los participantes podrán recibir orientación sobre programas, apoyos y herramientas disponibles para impulsar proyectos productivos.

El Sabadito Emprendedor se realiza con el apoyo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico e ICATECH; y del Gobierno Municipal, mediante el DIF Municipal, y la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, instituciones que colaboran para ampliar las oportunidades de capacitación laboral y fortalecimiento del emprendimiento en Chihuahua.

Tras el éxito de la primera edición, el registro se aplió hasta 30 lugares, sin embargo sigue siendo cupo limitado, por lo que las personas interesadas deberán registrarse vía WhatsApp al número 614 247 1571.

Con iniciativas como esta, Manque Granados reafirma su compromiso de acercar oportunidades de capacitación, fortalecer la economía familiar y apoyar a quienes desean emprender en Chihuahua Capital.