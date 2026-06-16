Reforma electoral, prioridad legislativa-Morenos vs Morenos-El show-Preludio electorero

A menos de dos semanas de que concluya el periodo ordinario de sesiones, los diputados locales traen la encomienda sí o sí de dejar listas las reformas electorales presentadas en días recientes por todas las fuerzas parlamentarias que integran el Congreso del Estado, y aunque eso no signifique que todas las propuestas tendrán luz verde, el consenso y los acuerdos deberán llegar para lograr al menos los 22 votos requeridos para la mayoría calificada debido a las reformas constitucionales contenidas, así que esta semana será crucial para que los coordinadores puedan ponerse de acuerdo y generar un dictamen que aglomere esos consensos que serían votados en el Pleno. Y es que a decir de la agenda prevista, son dos los periodos extraordinarios que se realizarían en el Poder Legislativo local, el primero sería para votar la reforma electoral y después un segundo para salir del atorón de los más de 30 dictámenes que quedaron pendientes en la última sesión ordinaria, cuando la sesión fue cancelada por el polémico dictamen del matrimonio igualitario, mismo que ha mantenido en suspenso ese paquete de dictámenes.

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Como era de suponerse, lo que ayer se vivió en el Congreso del Estado con la invitación que la Junta de Coordinación Política le hizo al alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, para que acudiera a rendir un informe sobre las retenciones del ISR no reportadas al SAT, se convirtió en un show mediático que terminó hasta en pleitos al exterior de la torre legislativa. Lo más sorprendente, es que eran morenos contra morenos. Resulta que mientras los crucistas enviaron porras, otro grupo identificado con el senador Juan Carlos Loera también acudió, pero para ser contrapeso y abuchear al alcalde juarense que quiere ser gobernador, y aunque no eran comparables en número, sí se dio el enfrentamiento verbal y casi hasta de agresiones físicas entre los mencionados morenistas que se encuentran divididos por la figura de Pérez Cuéllar, a quien los de la izquierda fundadora, lo consideran un panista advenedizo en las filas de la 4T.

También llamó la atención la lona que fue desplegada sobre la Plaza de Armas por una organización civil afín al PAN, misma que vinculó al alcalde de Juárez con el narcotráfico al soltar la frase: “La Cruz de México son los narcopolíticos”, con la cual le dieron la bienvenida a Pérez Cuéllar cuando arribó a la sede del Poder Legislativo.

Además, el otro show fue el vivido al interior, pues la porra que acompañó al alcalde juarense a su comparecencia ante la JUCOPO hizo imposible hasta respirar al interior del piso 18, aunado a que la imparcialidad de plano no se hizo presente ni en los diputados de Morena y tampoco en los del PAN, pues en los morenistas, los cuales ya están apostados sin tapujos por Pérez Cuéllar para la gubernatura, la lisonjas estuvieron en el orden del día, mientras que de parte de los panistas que se atrevieron a cuestionarlo, la irritabilidad tampoco fue buena consejera para que pudieran hacerle alguna cosquilla al alcalde juarense. Ni ganadores ni vencidos, sólo un show político que demostró la vanidad de la grilla y el preludio electoral.

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Y fue precisamente ese round de morenos vs morenos lo que levantó la crítica del exdirigente estatal de ese partido político, Martín Chaparro, quien desde hace algunas semanas levantó la mano para ser tomado en cuenta en las encuestas por la gubernatura, nada más alejado de la realidad, pero cuyo paso y legado dentro de Morena al menos le permite ser voz autorizada para criticar lo sucedido ayer al exterior de la sede del Legislativo. Resulta que el Profe advirtió que precisamente el principal riesgo para el morenismo no está afuera, sino al interior del llamado movimiento, pues lo que pasó entre quienes apoyan al alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, cuyo pasado panista no perdonan “Los de Abajo” y otros grupos fundadores vinculados con el senador Juan Carlos Loera, es lo que pudiera fracturar todavía más al morenismo, el cual se debate entre quienes fundaron el partido desde la verdadera izquierda, y entre los exprianistas que llegaron cuando ya todo estaba servido y hoy ostentan casi todos los puestos de poder… y eso que todavía no salen los resultados de las encuestas.

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Y porque hágase la democracia… pero cuando los resultados nos favorecen, con esa máxima por delante, ayer la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que impugnarán la totalidad del resultado electoral en Coahuila, es decir, los 16 distritos locales donde el PRI arrasó a los morenos en el vecino estado, al argumentar que se trató de un “fraude”, maniobra que de inmediato obtuvo respuesta del dirigente nacional tricolor, ‘Alito’ Moreno, quien adelantó que no permitirán que los morenistas les ganen en la mesa lo obtenido en las urnas. Es así que Coahuila es otro preludio de que si en el 2027 algún resultado no les favorece en las 17 gubernaturas que estarán en disputa, siempre estarán los tribunales, al cabo que esos ya los tienen cooptados y sienten el respaldo del régimen de la 4T. Viva la democracia cuando ganan, autoritarismo cuando pierden, tal parece que esa será la estrategia a seguir.

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Ya que andamos con el 2027, el que ayer anduvo de visita con sus homólogos de otros estados del país es el dirigente estatal del Verde en Chihuahua, Octavio Borunda, quien se reunió con otros líderes del partido del tucán y con el coordinador nacional electoral, Arturo Escobar, el cual citó a los antes mencionados a las instalaciones del CEN del PVEM para irle dando forma a la estrategia electoral que seguirán los verdes en el próximo proceso, pues mientras a nivel federal la alianza con la 4T no está en duda, a nivel local todavía está en debate el tema de aliarse o ir solos, pero mientras sean peras o sean manzanas, Borunda ha armado una estructura en los municipios que permitiría, otra vez, que el Verde tenga sus propios candidatos, como ya ocurrió en el 2024.