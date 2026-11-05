Recupera Policía Municipal motocicleta robada en Cerro de la Cruz; detuvieron a conductor con aparente cristal

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 4 de noviembre de 2026.- Agentes de la Subdirección de Inteligencia de la Policía Municipal detuvieron a un hombre que conducía una motocicleta con reporte de robo en la colonia Cerro de la Cruz, donde también aseguraron un envoltorio con una sustancia con características similares al cristal.

La intervención ocurrió en las calles Ochoa y 66, cuando policías adscritos a la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos observaron que el conductor de una motocicleta negra arrojó un objeto al suelo al percatarse de la presencia de las unidades.

Tras indicarle el alto, los agentes revisaron lo que había tirado y localizaron una pipa de cristal, además de un envoltorio de plástico transparente con una sustancia sólida y cristalina.

Al verificar los datos de la motocicleta Italika, modelo 2024, color negro y sin matrícula, confirmaron que contaba con reporte de robo, por lo que detuvieron a quien se identificó como Luis Yahir F. P.

El hombre fue trasladado al Centro de Detención Municipal Zona Sur para su registro y posteriormente a la Fiscalía General del Estado Zona Centro, para las investigaciones correspondientes. La motocicleta fue enviada al corralón de esa institución; también quedaron aseguradas la pipa y la sustancia.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.