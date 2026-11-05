Fortalece FDZC coordinación con autoridades municipales de Aldama

•⁠ ⁠Acuerdan mantener mesas de trabajo constantes para dar seguimiento a las estrategias de seguridad

El Fiscal de Distrito Zona Centro, Mtro. Daniel Abraham Terrazas Parada, visitó la Presidencia Municipal de Aldama, donde sostuvo una reunión de trabajo con la alcaldesa, Mtra. Sandra Galindo Sinecio, para fortalecer la coordinación entre ambas instancias.



Durante la reunión abordaron temas relacionados con los objetivos prioritarios en el municipio, así como las principales problemáticas en materia de seguridad.



Como parte de los acuerdos, se estableció mantener mesas de trabajo constantes que permitan dar seguimiento a las estrategias para el combate a los delitos y la detención de generadores de violencia, además, fortalecer la coordinación y el intercambio de información.



Participaron en el encuentro, el Coordinador de los agentes del Ministerio Público en el municipio de Chihuahua y foráneos, Mtro. Edgar Chaparro Venzor; el Asesor del Fiscal Terrazas Parada; Mtro. Francisco Arturo Arizpe; la Coordinadora de la Unidad de Investigación de Aldama, Mtra. Ana Luisa Pineda Ramírez; el Director de Seguridad Pública Municipal, Juan Carlos Vargas Ramonfaur y el Subcoordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Juan Carlos Arriaga.



La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades municipales y las corporaciones de seguridad para fortalecer las estrategias de investigación y contribuir a la seguridad de las familias chihuahuenses.