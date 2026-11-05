Menor de 15 años resulta lesionada en choque entre automóvil y camión urbano

Una menor de 15 años resultó lesionada luego de un choque entre un automóvil Nissan Sentra color guinda y un camión urbano de la ruta Circunvalación 2, con número económico 314, sobre la avenida Dostoyevski.

De acuerdo con el reporte, la conductora del vehículo particular circulaba de este a oeste y, al llegar a la altura de la tienda Alsúper, realizó una vuelta a la izquierda para ingresar al estacionamiento, cortándole la circulación al camión urbano, cuyo operador no logró evitar el impacto lateral contra el automóvil.

Tras el accidente, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a los involucrados y trasladaron a la menor, quien viajaba en el asiento trasero del Nissan Sentra. Agentes de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar nota del percance y realizar el peritaje correspondiente.