Hombre llega a Cruz Roja con heridas de arma blanca

Un hombre de aproximadamente 30 años, identificado como Ramón, arribó la tarde de este miércoles a las instalaciones de la Cruz Roja, ubicadas sobre la avenida Juan Escutia, con diversas heridas provocadas por arma blanca en una de sus manos y en la oreja izquierda.

De acuerdo con los primeros reportes, el lesionado habría sido trasladado por sus propios familiares hasta la benemérita institución, donde solicitó auxilio al personal médico para recibir atención por las lesiones que presentaba.

Hasta el momento, el hombre no proporcionó información sobre el lugar donde fue agredido ni los motivos del ataque. Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar nota de lo sucedido e iniciar las investigaciones correspondientes.