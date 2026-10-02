Recupera FDZS automóvil sustraído mediante abuso de confianza en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, por conducto de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), recuperó un automóvil de la marca Chevrolet, línea Cruze, modelo 2012, de color gris, reportado como sustraído mediante abuso de confianza en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, en marzo del presente año, el propietario de dicho vehículo lo llevó a reparar a un taller ubicado en la colonia Héroes de la Revolución, en donde el mecánico incumplió en diversas ocasiones con la fecha de entrega.

Dicha situación se prolongó hasta el pasado mes de septiembre, que la víctima acudió a esta representación social para denunciar el abuso de confianza, por lo que esta Fiscalía actuó en consecuencia para recuperar la unidad.

El automotor fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público que integra la carpeta de investigación y realizará las diligencias para devolverlo a su propietario.

Gracias al trabajo coordinado por esta representación social y a las acciones de sus elementos policiacos, se combaten los delitos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.