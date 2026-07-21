Recupera AEI vehículo de la marca GMC con reporte de robo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, recuperaron un vehículo de la marca GMC, línea Terrain, modelo 2012, horas después de que se reportó su robo, ayer lunes 20 de julio, en el municipio de Cuauhtémoc.

Dicho automotor fue localizado por los agentes ministeriales que realizaban las investigaciones, en la calle Melchor Ocampo, cruce con calle 8va, en la ciudad de Cuauhtémoc.

La unidad fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerla a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos que realizará las diligencias correspondientes.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.