Vinculan a proceso a imputado por robo en la colonia Santa Rita

Fue detenido en flagrancia, por el robo de dos gatos hidráulicos del interior de una camioneta

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, obtuvo la vinculación a proceso dictado en contra del imputado Luis Fernando M. L., de 27 años de edad, por el delito de robo agravado.

En el seguimiento de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público, acreditó la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 1284/2026.

La investigación ministerial, establece que el 24 de diciembre de 2025, Luis Fernando M. L., sustrajo dos gatos hidráulicos metálicos del interior de una camioneta de la marca Chevrolet, línea S-10, que se encontraba estacionada en el exterior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles 24 y Coronado, en la colonia Santa Rita, en la ciudad de Chihuahua.

A solicitud de esta representación social, el Juez de Control, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, toda vez que cuenta con diversas sentencias condenatorias por el delito de robo.

Con el trabajo de investigación de las representaciones sociales en coordinación, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de combatir los delitos patrimoniales y procurar justicia en favor de las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).