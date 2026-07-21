Destaca FGE Norte resultados relevantes de junio durante Mesa de Seguridad y Justicia

Como parte de los trabajos de coordinación y de colaboración interinstitucional, este martes se realizó la reunión mensual de la Mesa de Seguridad y Justicia de FICOSEC, en la que la Fiscalía de Distrito Zona Norte fue anfitriona.

Durante el encuentro, el Fiscal de Distrito, Carlos Manuel Salas, expuso resultados relevantes obtenidos durante el mes de junio, como las dos sentencias con penalidades históricas por el delito de secuestro, por parte Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas.

En la reunión, también la Agencia Estatal de Investigación, presentó información de acciones relevantes, entre ellas, las detenciones obtenidas mediante los 159 operativos desplegados en el mes de junio.

Por su parte, el encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, Javier Sánchez Herrera, puntualizó las acciones combate a los delitos de alto impacto.

De igual manera, la Coordinadora Regional de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, Yubia Ayala Narváez, destacó el trabajo de investigación que de manera conjunta se realizó con la Secretaría de Seguridad del Estado, que llevó a la detención del probable responsable de un doble homicidio y lesiones a dos menores de edad, durante un ataque armado perpetrado en el poblado de Loma Blanca.

En la Mesa de Seguridad y Justicia, estuvieron presentes, representantes y titulares del Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Policía Municipal, Fiscalía General de la República, Instituto Nacional de Migraciones, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Así como de los Consulados de Estados Unidos y de Guatemala en Ciudad Juárez y miembros de la sociedad civil.