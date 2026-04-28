Recupera AEI en Parral un Jeep robado en Jalisco

Como resultado de la atención a un oficio de colaboración enviado por la Fiscalía General de la República, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, recuperaron un vehículo de la marca Jeep, línea Wrangler Rubicon, modelo 2018, de color gris, con reporte de robo en el estado de Jalisco.

Dicho vehículo fue depositado por la autoridad federal en un patio de grúas ubicado en la carretera vía corta a Chihuahua, tras asegurarlo por su vínculo con un hecho delictivo, por lo que solicitó a la autoridad ministerial la revisión de los números de serie.

Tras verificar el número de serie en el Silver, reveló que el automotor fue robado el 23 de abril de 2020, en la referida entidad.

Los Agentes procedieron al aseguramiento y a ponerlo a disposición del Ministerio Público que se encargará de las investigaciones correspondientes y diligencias para la posterior entrega a su propietario.

Gracias al trabajo coordinado de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.