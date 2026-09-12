Recupera AEI dos vehículos con reporte de robo en la zona sur

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, recuperaron en distintas intervenciones dos vehículos que contaban con reporte de robo, informó la autoridad.

Una de las unidades fue localizada en la calle Miguel Ramos Arizpe, de la colonia Héroes de la Revolución, donde los agentes encontraron una motocicleta Vento Crossmax, modelo 2025, semi desmantelada. El vehículo contaba con un reporte de robo presentado el pasado 9 de septiembre.

En otra intervención realizada en el municipio de Allende, los investigadores localizaron un Jeep Wrangler, modelo 2018, color gris, cuyo robo había sido reportado apenas un día antes en esa misma localidad.

Ambas unidades fueron aseguradas y quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar las carpetas de investigación y realizar las diligencias correspondientes para determinar su posterior devolución a los propietarios.