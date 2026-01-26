¡Recuerda! Ante las bajas temperaturas, hoy y mañana se suspenden las clases presenciales en educación básica

Ante el drástico descenso de temperaturas ocasionado por el ingreso de la tercera tormenta invernal, situación informada por el Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, y con el firme compromiso de salvaguardar la integridad y la salud de niñas, niños y adolescentes, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) emitió el viernes una declaratoria de suspensión de clases presenciales, y establece la modalidad a distancia en el nivel de Educación Básica para este lunes 26 y martes 27 de enero.

Esta medida preventiva se deriva de la responsabilidad del Gobierno del Estado de proteger a la población, al reducir la exposición a condiciones climáticas extremas y limitar la movilidad en calles y carreteras, lo que contribuye a disminuir riesgos a la salud y a fortalecer la seguridad de las comunidades escolares y de la sociedad en general.

La Secretaría de Educación y Deporte mantiene una coordinación permanente con las instancias correspondientes, por ello exhorta a madres, padres de familia, tutores, docentes y personal directivo, a mantenerse atentos a la información y a los comunicados oficiales que se emitan en los próximos días.

