Gilberto Baeza, secretario de Salud dio a concoer que el tema del presupuesto para el 2027 sigue en analisis esto ante los recortes federales, destacando que se mantendrá una línea de presupuesto para la atención digna de salud.

En este sentido destacó que aún se revisan los recortes del presupuesto federal que ya se han dado, con el fin de prepararse para que esto no dañe en cuestión de insumos y atención médica en el programa Medi Chihuahua.

Asegura que el IMSS Bienestar debe de hacer una serie de actualizaciones para el pago del fondo de salud a los estados, esta cifra se debe evaluar.

“Se ha mantenido lineal el presupuesto en años pasados, hubo algunas reducciones en algunas fuentes de financiamiento que se las paso con detalle, más en materia de salud pública y algunons programas si hay bajas en materia federal tanto en dinero y en especie con material que mandan”, comentó.

Asegura que por el momento no se cuenta con una cifra exacta de las afectaciones con las participaciones federales, sin embargo, reitera que se estará dando los esfuerzos por mantener la atención a la salud.