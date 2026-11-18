El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Alex Domínguez, encabezó una jornada de trabajo territorial por los municipios de Delicias, Camargo y Jiménez, donde sostuvo encuentros políticos con militantes, simpatizantes y ciudadanos, con el propósito de escuchar sus inquietudes, conocer las principales necesidades de cada localidad y construir propuestas que contribuyan al desarrollo y progreso de la región.

Durante esta gira, el dirigente estatal del tricolor destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con la ciudadanía, fortalecer la presencia territorial del partido y generar espacios de diálogo que permitan identificar las problemáticas que enfrentan las familias chihuahuenses.

El legislador federal señaló que estos encuentros forman parte de la agenda de trabajo que desarrolla el Comité Directivo Estatal del PRI Chihuahua en los diferentes municipios de la entidad, privilegiando el acercamiento directo con la población y la participación ciudadana.

“En el PRI Chihuahua seguimos recorriendo el estado, fortaleciendo el diálogo y manteniendo los pies en el territorio, porque estamos convencidos de que escuchar a la ciudadanía es el primer paso para construir un Chihuahua fregón” expresó.

Como parte de las actividades realizadas en Ciudad Delicias, Alex Domínguez en la compañía de Janeth Montes López secretaria general del CDE, Fernando Martínez Sosa secretario de Organización acompañaron a la síndica municipal Gaby Franco durante la entrega de su informe de actividades, acto en el que se dieron a conocer las acciones desarrolladas en el ejercicio de sus responsabilidades como representante de los intereses ciudadanos.

En este sentido, el presidente estatal del PRI reconoció el compromiso, trabajo y responsabilidad de la síndica municipal, destacando la importancia de la vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública.

Finalmente, Alex Domínguez manifestó que el trabajo político debe construirse desde las comunidades, mediante el diálogo, la cercanía y la atención a las necesidades de la población.