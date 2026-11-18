El futbol argentino se encuentra de luto tras la muerte de Abel Núñez, un joven futbolista de apenas 18 años que perdió la vida luego de recibir un fuerte impacto de balón en la cabeza durante un encuentro de divisiones inferiores.

El jugador, integrante del Fútbol Club Ezeiza, falleció el domingo 15 de noviembre, después de permanecer hospitalizado desde el jueves 12, cuando sufrió el accidente durante un partido frente al Deportivo Muñiz, correspondiente al torneo juvenil de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

De acuerdo con la información proporcionada, el impacto le provocó un traumatismo craneal que obligó a su traslado e ingreso hospitalario; sin embargo, pese a recibir atención médica, su estado de salud no logró mejorar y finalmente se confirmó su fallecimiento.

La tragedia vuelve a colocar al futbol de luto, pues ocurre apenas 12 días después de la muerte del español Jesús de Miguel, quien perdió la vida tras protagonizar un choque con un portero durante un encuentro profesional. Dos casos en menos de dos semanas que han conmocionado al ámbito futbolístico y reavivado la preocupación por la seguridad y los riesgos que enfrentan los jugadores dentro de las canchas.