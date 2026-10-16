Recorta HR calificación de México a “BBB” con perspectiva Estable; preocupa la deuda

HR Ratings recortó la calificación soberana de México y la dejó en “BBB” con perspectiva Estable.

La revisión a la baja “es resultado del deterioro observado en los principales balances fiscales de las finanzas públicas así como por la revisión a la baja de la trayectoria del crecimiento económico”, explicaron en un comunicado.

De acuerdo con el director general adjunto de Análisis Económico en la firma, Ricardo Gallegos, la perspectiva Estable indica que México cuenta con fortalezas para compensar los riesgos. Se refiere a la posición de México como principal socio comercial de Estados Unidos; la solidez de sus cadenas de producción y el intercambio de ambos países.

Entrevistado por El Economista, advirtió que la perspectiva Estable está condicionada a que el país avance en la corrección de sus desequilibrios fiscales y fortalezca su crecimiento económico.

En el comunicado la agencia precisó que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) llegaron a 6% del PIB en el último año de la administración anterior y que terminarán en 4.6% al cierre de este año.

“Con este déficit para este año sumaríamos cinco años consecutivos por arriba de 4% del PIB. Si a eso sumamos que el gasto y el espacio fiscal del soberano se han reducido por una multitud de factores, creemos que esta tendencia deficitaria ya está generando una presión importante en las finanzas públicas de México”, subrayó el experto de HR.

Este déficit en 4% del PIB indica, según el comunicado, “la rigidez en el nivel de gasto, el cual inclusive crece a un mayor ritmo respecto al incremento en los niveles de recaudación”.

Ahí mismo, la agencia agregó que el costo de los intereses sobre la deuda (el costo financiero) registra presiones adicionales superando rubros como las participaciones otorgadas hacia los estados y municipios.

Reconocieron el esfuerzo de las autoridades del sector público por incrementar el nivel de ingresos, especialmente los tributarios. No obstante, aclararon que se tienen que acompañar de un mayor avance de la actividad económica respecto al observado.

“Con niveles de 2.5% anuales en el crecimiento del PIB se podrían mitigar las fuertes presiones de gasto por transferencias, subsidios, servicios personales y otros gastos corrientes. A su vez, esto disminuiría la rigidez observada en los déficits del gobierno federal”.

El analista de HR explicó que la no renovación del tratado comercial por otros 16 años, así como el estancamiento en productividad y la reducción de inversiones, repercutieron en el crecimiento de largo plazo de México.

“Redujimos nuestra expectativa del crecimiento de largo plazo, es decir, del 2027 para el 2033 de 1.85 a 1.5% real anual, esto motivado por una reducción en inversión, estancamiento en productividad y diversas variables relacionadas, inclusive temas como la incertidumbre que ocasionó la renovación o no del tratado con Canadá y Estados Unidos”, señaló.

“La combinación de la gradual consolidación fiscal, la rigidez del presupuesto, junto con temas como el crecimiento hacia el mediano y largo plazo, hacen que la deuda, que es la métrica más importante para calificar cualquier país, tenga una trayectoria ascendente”.

Refirió los Precriterios de los últimos años, donde “la misma (Secretaría de) Hacienda hizo algo que durante años previos no se había visto: decir que la trayectoria de la deuda no era estable sino ascendente”. Y eso también fue consignado en la decisión del recorte en la nota soberana.

Deuda llegaría hasta 60% del PIB

Con las tasas de crecimiento tan modestas como las que se tuvo México en el 2025, de 0.6%, y el 1.3% esperado para este año, en HR anticipan que la trayectoria de la deuda pasará de representar 52.6% del PIB a 54.5% del PIB al cierre de este año.

“La deuda pública mantiene una trayectoria ascendente, pero todavía se encuentra en niveles compatibles con el grado de inversión. Por ello, HR Ratings considera que México conserva fortalezas suficientes para mantener su calificación dentro de esta categoría, aunque enfrenta retos fiscales importantes”, señaló el experto.

Gallegos advirtió que esta evaluación podría cambiar en el mediano plazo si el país no consigue reducir sus déficits, elevar el crecimiento económico y frenar el aumento de la deuda.

Advirtió que “si la deuda continúa aumentando por encima de 57% del PIB, la perspectiva podría modificarse”.

Sin riesgo el grado de inversión

La calificación en “BBB” con perspectiva Estable indica que la nota soberana se encuentra en el segundo nivel del grado de inversión.

“Si tú pudieras graficar los 19 niveles de las calificaciónes, es decir, desde la “AAA” (que es la más alta) hasta la “D”(la más baja), resulta que la “BBB”, como la que tiene México es más o menos media tabla”, señaló.

La indicación al mercado es que “el emisor que tiene esta calificación (BBB) está estructuralmente arriba del grado de inversión, puede cumplir perfectamente todas sus obligaciones de corto o largo plazo y tiene cierto tipo de dificultades estructurales si lo comparas con un emisor con calificación nivel de “AAA” o “AA” pero que en términos generales tiene tiene indicadores adecuados”.